Sol·liciten 21 anys de presó pels membres del 'projecte pilla-pilla', que vexava homosexuals

Actualitzada 17/01/2018 a les 19:08

Connexions amb moviments internacionals d'extrema dreta

El fiscal especial de delictes d'odi i discriminació de Barcelona ha demanat l'obertura de judici contra sis homes pel cas conegut com a 'projecte pilla-pilla', una banda de joves que es va dedicar a assetjar persones homosexuals el 2013, per delictes contra la integritat moral i la intimitat, amb els agreujants d'abús de superioritat i de discriminació per motius d'orientació sexual. Per al líder del grup i un dels membres, el fiscal demana 21 anys de presó; per a la resta, penes de sis i dos anys de presó.El fiscal relata com a finals del 2013 un jove de nacionalitat ucraïnesa va crear una banda formada almenys per cinc joves més i un menor d'edat –contra el qual no es dirigeix el procediment– per imitar el grup rus 'Occypay Pedofilya', que tenia com a «objectiu real perseguir, humiliar i vexar gais», amb el fals «pretext d'identificar i neutralitzar suposats pederastes».La investigació dels Mossos d'Esquadra va permetre acreditar almenys tres atacs perpetrats pels membres del 'projecte pilla-pilla' entre el novembre i el desembre del 2013, a Les Franqueses del Vallès i a Granollers. El fiscal relata en l'escrit d'acusació com el líder del grup, Mykola, va conversar a través de canals de contactes íntims amb almenys tres persones gais amb «una planificació prèvia i mitjançant l'engany, fent-se passar per menor d'edat».En les converses, es van intercanviar imatges i vídeos i es van explicar detalls íntims de les seves fantasies i pràctiques sexuals. Mykola va concertar una cita amb aquests contactes; una «emboscada», perquè, en el moment de la trobada, hi va aparèixer un grup nombrós, entre 10 i 20 persones. Entre aquestes, hi havia en diferents dies els acusats i el menor d'edat.El Ministeri Públic puntualitza que, amb «el pretext de caçar pederastes», el propòsit real de tots ells era «atemorir, humiliar i prendre represàlies contra homes homosexuals», aprofitant «la notable desproporció de la força numèrica». El grup va seguir el mateix patró en cada atac. Va rodejar la víctima perquè no pogués fugir i, mentre un dels acusats ho gravava, els altres l'obligaven a respondre un interrogatori dirigit pel líder, amb preguntes forçades i vexatòries. Fins i tot obligaven la víctima a facilitar davant la càmera el nom complet, el DNI i a reconèixer «la falsedat que pretenia mantenir relacions sexuals amb un nen».El fiscal constata com, encara que les víctimes no cedissin davant les pretensions del grup, Mykola va manipular les imatges, de manera que semblava que haguessin reconegut ser pederastes. El líder del grup va difondre el vídeo per internet «amb el propòsit aparent que escarmentessin i no tornessin a fixar una cita sexual amb cap jove». El Ministeri Públic puntualitza que el missatge dels vídeos és fals perquè tots els acusats «tenien sobradament edat per prestar consentiment sexual».Els vídeos es van convertir en virals i van causar una «greu afectació a la intimitat i dignitat de les víctimes, la imatge de les quals apareixia de forma reconeixible i humiliant», recull l'escrit d'acusació, que detalla com en un dels casos les imatges van arribar a la «seva mare, als veïns d'escala, a la farmacèutica del barri, al fill d'un company d'equip de futbol». «Va patir l'escarni públic de contemplar com, sense haver comès cap il·legalitat, la seva imatge, la seva veu i la seva sexualitat es mostraven públicament associats a la pederàstia», subratlla l'escrit.Els vídeos, que van veure més de 50.000 persones, es van penjar en comptes de Facebook i de Twitter, seguits majoritàriament per persones d'«ideologia nacionalsocialista» i que «expressaven públicament comentaris de caràcter homòfob i racista», posa èmfasi el fiscal especial de delictes d'odi i discriminació.També recull que els atacs i els vídeos del 'projecte pilla-pilla' van causar «alarma social» entre el col·lectiu LGTBI, que «temien per la seva seguretat i integritat» i que es van veure «greument afectats en la seva dignitat col·lectiva».El fiscal demana per a Mykola i el membre del grup que va gravar les imatges dos anys de presó per cadascun dels tres delictes d'integritat moral i sis per als tres delictes contra la intimitat, en total 21 anys. Per a dos dels altres acusats, demana sis anys de presó (dos per cada delicte d'integritat moral). Els altres dos membres del grup haurien participat en un d'aquests atacs i, per tant, el fiscal sol·licita dos anys de presó.El fiscal també demana indemnitzacions de 31.000 euros per a cadascuna de les tres víctimes, 6.000 euros pel delicte contra la integritat moral i 25.000 pels perjudicis morals derivats de la filmació de les imatges i la posterior difusió massiva per a les xarxes socials.El 'projecte pilla-pilla' volia emular el grup rus 'Occypay Pedofilya', liderat per Martin àlies 'Teçak', de «clara ideologia neonazi» i amb el fals pretext d'«identificar i neutralitzar suposats pederastes», però que en realitat volia «criminalitzar» el col·lectiu homosexual. El fiscal estableix que aquests objectius eren «compartits plenament» pels components del 'projecte pilla-pilla' i que els líders dels dos grups mantenien contacte personal i per les xarxes socials.L'acusat Mykola mantenia també contactes amb altres moviments internacionals d'extrema dreta, així com d'entorns locals, com l'home que va ser condemnat per un jutjat de menors de Barcelona per l'agressió el 2014 a un jove asiàtic al metro de Barcelona, que va ser gravada i difosa per les xarxes socials.