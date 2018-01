Retiren del mercat 37 aliments infantils per casos de salmonela

L'empresa afectada és Lactalis, que comercialitza productes d'alimentació per nens a través de les marques Sanutri, Damira y Puleva Bebé

Actualitzada 18/01/2018 a les 13:04

El grup Lactalis retirarà del mercat espanyol tots els productes de 37 de les seves referències sota les marques d’alimentació infantil Sanutri, Damira I Puleva Bebé. Així ho ha informat la companyia després que hagin aparegut diversos casos de salmonela. El passat desembre Lactalis ja va retirar els lots que havien estat produïts a la fàbrica de Craon, França, abans del 15 de febrer, I ara amplia aquesta mesura també als que van sortir posteriorment de la mateixa fàbrica francesa.La companyia ha afirmat el cas de un lactant afectat per salmonela a Espanya vinculat al consum de la seva llet infantil, per la qual cosa ha demanat disculpes. L’afectat va ser atès a l’hospital basc de Cruces I ja va rebre l’alta. La companyia insisteix en què la retirada s’ha fet com una «mesura de precaució màxima» I «de forma voluntària». Lactalis Iberia informa que ja s’han bloquejat I retirat més de 550.000 unitats de producte.La campanya de retirada afectarà referències de llet en pols de Damira, Sanutri i Puleva Bebé, així com farinetes Puleva Bebé, llet en pols de Taranis Nophenyli i un mòdul de nutrició de Matodextridine.Lactalis ha demanat als consumidors dels seus productes que «revisin» aquestes referències i, en cas que en posseeixin algun, el retornin. La companyia ha obert el telèfon 900 102 336 per més informació.