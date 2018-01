Investiguen un home per matar de gana un gos robat

El Seprona va accedir a una altra construcció de la mateixa finca on hi havia nombrosos excrements i un altre gos de raça pitbull desnodrit

La Guàrdia Civil de la Comandància d'Oviedo ha imputat un home pels delictes de furt i maltractament animal després que una patrulla de Puesto de Soto de Ribera trobés en una finca un gos mort i un altre en condicions d'abandonament.Segons informen en nota de premsa, el passat 4 de gener, una patrulla de Seguretat Ciutadana que realitzava tasques de vigilància per una pista forestal de Naranco, va observar una parcel·la amb dues construccions separades entre si en un estat d'abandonament total, amb el mobiliari repartit per l'exterior de la parcel·la i residus abandonats.Els agents van observar una bossa de plàstic amb menjar per a gossos, per la qual cosa van accedir a una de les construccions. Allí van trobar el cadàver d'un gos de raça bull terrier envoltat d'excrements, al costat d'una galleda amb aigua i menjar. La benemèrita va sol·licitar la presència del Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil (Seprona) per la troballa, ja que van considerar que no complia lescondicions higièniques i sanitàries compatibles amb la llei de benestar animal.El Seprona va accedir a l'altra construcció on van apreciar nombrosos excrements i un altre gos de raça pitbull desnodrit. Els animals van ser traslladats a l'Alberg Municipal d'Oviedo, on el veterinari va certificar que l'animal mort es trobava en un estat de desnutrició degut a inanició, podent ser la causa de la mort, mentre que el Pitbull presentava també un pes molt inferior al recomanable.Els xips implantats en els animals, van determinar que el bull terrier pertany a un home amb domicili a la localitat de Ribaseca, León, que va denunciar el novembre passat el robatori del seu gos. El xip de l'altre animal mostrava com a propietari l'investigat. Divendres passat, la Guàrdia Civil va prendre declaració al veí d'Oviedo investigat. Les diligències seran remeses al Jutjat de Guàrdia d'Oviedo i al Fiscal de Medi Ambient i Urbanisme del Principat d'Astúries.