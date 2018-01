Detinguts 17 adults i 2 menors per distribuir pornografia infantil a través de WhatsApp

S'han realitzat 20 registres domiciliaris en 14 províncies en els quals s'ha intervingut una alta quantitat de material

La Guàrdia Civil ha detingut en el marc de l'Operació Íntegra a 19 persones, entre elles dos menors, en 14 províncies espanyoles per un presumpte delicte de tinença i/o distribució de pornografia infantil a través de l'aplicació WhatsApp. L'operació ha estat coordinada per la Comandància d'Alacant, segons ha informat en roda de premsa aquest dimecres, que va tenir coneixement dels fets arran de la denúncia d'una testimoni protegida. S'han realitzat 20 registres domiciliaris en 14 províncies en els quals s'ha intervingut una alta quantitat de material.La investigació va començar després que es descobrís que en determinats grups tancats o secrets de Facebook s'intercanviaven enllaços des dels quals s'accedia a grups de missatgeria instantània. En algun cas els usuaris dels mòbils no eren els titulars de la línia, han explicat les mateixes fonts.