Un hotel de Salou indemnitza a una saragossana intoxicada per legionel·la

L’afectada va patir una pneumònia greu que li va obligar a estar onze dies hospitalitzada

Actualitzada 16/01/2018 a les 10:02

El Jutjat de Primera Instància número 3 de Tarragona ha condemnat a l’hotel Jaime I de Salou a indemnitzar a una clienta que va resultar afectada pel brot de legionel·la que es va produir en l’establiment segons publica avui el Heraldo de Aragon. La intoxicació que va produïda a finals de setembre de 2016 va tenir com a conseqüència la mort d’un dels clients afectats.L’afectada, María B., de 59 anys i veïna de Pinseque (Saragossa), va sofrir una pneumònia greu que li va obligar a estar onze dies hospitalitzada, diversos d'ells en la unitat de vigilància intensiva segons explica la capçalera.La dona junt amb la seva parella van estar allotjats en l'establiment entre el 24 de setembre i l'1 d'octubre. L’últim dia de la seva estada va ser quan va començar a tenir els primer símptomes. Va traslladar-se a un centre de salut de Salou, on li van diagnosticar hiperglucemia i febre alta. Quan va arribar a Saragossa, va haver de ser hospitalitzada a l'Hospital Royo Villanova, «ja que els metges van comprovar que patia una pneumònia greu comunitària per legionel·la, taquiarritmia i hiperglucemia» segons indica el Heraldo de Aragón. Explotacions Turístiques Costa Daurada, societat que gestiona l’hotel del municipi, va arribar a un acord amb la perjudicada pel qual aquesta rebrà una indemnització de 2.600 euros.A més d’aquesta dona afectada, vam patir intoxicació diverses persones d'entre 50 i 82 anys arribades d'altres comunitats autònomes i de països com Irlanda o França.