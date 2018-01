Un funcionari pateix una brutal agressió per part d'un pacient del psiquiàtric

El sindicat Acaip denuncia la falta de resposta de l'Administració penitenciària a la creixent escalada de violència als centres

Actualitzada 16/01/2018 a les 19:21

L'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries (Acaip) ha informat que un funcionari de l'Hospital Psiquiàtric Penitenciari de Sevilla ha patit una agressió per part d'un intern del centre, qui «necessita atenció d'urgències en un centre hospitalari».En un comunicat, el sindicat ha explicat que els fets van tenir lloc la setmana passada al mòdul de malalts aguts, on resideixen pacients als quals, pel seu especial grau de perillositat, se'ls apliquen protocols de seguretat més estrictes. Quan el funcionari procedia per motius de reglament a escorcollar a l'intern D.P.G., aquest es va regirar «violentament abalançant-se» sobre un dels funcionaris que el custodiaven al qual «li va propinar diversos cops de puny i puntades amb extremada violència».«Gràcies a la perícia i professionalitat de la resta de treballadors que van intervenir es va poder reduir l'agressió i evitar lesions més greus», ha advertit el sindicat, que ha indicat que, a conseqüència de l'altercat, l'intern esmentat, que «compta amb nombrosos antecedents d'agressions, tant a altres interns com a empleats», va ser immobilitzat mecànicament per ordre mèdica, i el funcionari agredit, atès al mateix centre, va haver de ser traslladat a un hospital pel tractament i observació de les diverses contusions.Des del sindicat Acaip, organització que en l'àmbit nacional té convocat un calendari de mobilitzacions davant la gravetat de la situació actual als centres penitenciaris, ha reiterat la denúncia davant la falta de resposta de l'Administració penitenciària a la creixent escalada de violència als centres, i davant el dèficit de mitjans personals, que es tradueix «en la pèrdua progressiva de prop de 2.000 funcionaris en els últims deu anys».