Perden la custòdia del seu fill per criar-lo sense vacunes ni control pediàtric

Actualitzada 16/01/2018 a les 18:34

Dos pares de Cadis han perdut, de manera temporal, la custòdia del seu fill de només un any, acusats per la Junta d'Andalusia de desemparament.Segons informa el mitjà El Español els pares van portar el nadó a l'hospital amb símptomes febrils. L'informe mèdic assegurava que el nen presentava símptomes de «desnutrició», «escassa masa muscular» i «deshidratació en grau III». Des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Socials de la Junta conclouen que es tracta d'un «cas de negligència greu».Per altra banda, els pares acusen la Junta de mentir, ja que la salut del menor estava controlada per un pediatra, la Junta assegura que no existia aquest control, ja que l'avi del nadó és metge i va ser ell qui li va diagnosticar l'anèmia. El matrimoni assegura que han optat per criar el seu fill «fora de les lleis que marca aquesta societat». Declaren que van decidir no vacunar el menor i esperar que el seu cos es formés correctament.De moment el menor viu amb el germà del seu pare, i el matrimoni només pot visitar el seu fill dos cops per setmana.