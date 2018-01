Detingut per modificar el xassís d'un cotxe i intentar vendre'l com si fos un Ferrari

L'home va modificar un vell Pontiac i el volia vendre a través d'internet per 18.000 euros

La Policia Nacional d'Alacant ha detingut al municipi de Torrellano a un veí de 43 anys acusat d'estafa. L'home va modificar el xassís d'un cotxe com si fos un Ferrari, i el va intentar vendre per 18.000 euros.Agents del Grup de Delinqüència Especialitzada de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant van intervenir el vehicle en un taller. Segons informen els cossos de seguretat, el vehicle original era un Pontiac. El cotxe es va comercialitzar a través d'un portal web, moment en el qual els agents van ser alertats d'una possible estafa i van iniciar una investigació. L'acusat ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la propietat industrial i, posteriorment, posat en llibertat provisional.