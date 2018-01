Detenen un matrimoni que tenia els seus 13 fills encadenats i desnodrits

Alguns aparentaven ser menors d'edat, quan en realitat set d'ells són adults d'entre 18 i 20 anys

Actualitzada 16/01/2018 a les 17:39

Aparentaven ser més petits

Un home i una dona van ser detinguts aquest dilluns a Califòrnia, Estats Unit, acusats de tortura, després de descobrir que tenien segrestats als seus 13 fills en condicions poc higièniques, van informar mitjans locals.Els fills, amb edats d'entre 2 i 29 anys, estaven lligats als llits i presentaven signes de malnutrició, segons un comunicat de les autoritats de Riverside, al sud de Califòrnia. Els pares, David Allen Turpin, de 57 anys, i Louise Anna Turpin, de 49, estan acusats de tortura i de posar en risc la vida dels seus fills, i han estat traslladats al centre de detenció Robert Presley, amb una fiança de 9.000 milions de dòlars per a cadascun.La Policia va descobrir el succés gràcies a una de les víctimes, una noia de 17 anys, que va aconseguir escapar del domicili familiar, i va trucar als agents des d'un telèfon que havia trobat a casa. Els agents van contactar amb els pares, que «van ser incapaços de donar una raó lògica al fet que els seus fills fossin retinguts d'aquella manera», van explicar els policies.Segons el relat de la policia, la noia va explicar que els seus 12 germans i germanes estaven segrestats pels seus pares, alguns amb cadenes.Els agents es van sorprendre en veure que moltes de les víctimes aparentaven menys edat de la corresponent, probablement a causa de les pèssimes condicions en les quals van ser retinguts. Per aquest motiu van pensar que la denunciant tenia uns deu anys, i que tots els germans eren menors. En realitat set són adults d'entre 18 i 29 anys. El relat dels policies descriu l'habitatge familiar on es va produir el segrest com un lloc brut, amb males olors i fosc.Els sis menors i els set adults, víctimes d'aquest succés, estan en tractament en hospitals de la zona. La majoria van dir estar famèlics, per aquest motiu se'ls va proporcionar menjar i beguda. Els serveis de protecció social col·laboren en la investigació. Segons informació pública obtinguda per mitjans locals, els pares, que estaven arruïnats, vivien al domicili des de 2010 i anteriorment havien residit molts anys a Texas.