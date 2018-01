Alliberen a l'estació de servei de l'Arboç un home segrestat per una organització criminal francesa

El traslladaven en vehicle cap a França per matar-lo, segons ha indicat la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha alliberat a l’estació de servei de l’AP-7 a l’Arboç (Baix Penedès) un veí d’Errenteria, al País Basc, que havia estat segrestat per una organització criminal francesa. L’home el van capturar el 9 de gener quan sortia del seu domicili i el van introduir a cops i a punta de pistola en un vehicle, amb el qual el van traslladar a Alacant. Segons els investigadors, l’organització va exigir a un familiar de la víctima que viu a Màlaga el pagament d’un rescat de 500.000 euros sota amenaça de mort. Dos dies després del segrest, les negociacions van fracassar i la banda va decidir fugir a França per acabar amb la vida de l’home.L’11 de gener, agents de la Guàrdia Civil van interceptar l’hostatge i dos segrestadors a l’àrea de servei de l’AP-7 al Penedès, mentre que el vehicle llançadora que els obria pas va ser aturat posteriorment a prop del peatge de la Jonquera (Alt Empordà). Un total de cinc persones ja han ingressat a presó.Una investigació conjunta de la Guàrdia Civil i l’Ertzaintza, dins l’Operació ‘Bahiketa’, ha permès alliberar un veí d’Errenteria que va romandre privat de llibertat i ocult en un domicili d’Alacant. L’hostatge va ser assaltat a cops i introduït violentament en un vehicle a punta de pistola a les immediacions del seu domicili, on els segrestadors l’esperaven.Després d’aquests fets, un germà de la víctima va acudir a comissaria per denunciar el segrest del seu familiar i va comunicar a la policia basca que els segrestadors havien contactat amb un altre germà resident a Màlaga i li havien exigit un rescat de mig milió d’euros per alliberar-lo, sota amenaça de mort.Davant les sospites que els segrestadors havien pogut abandonar el País Basc, l’Ertzaintza va comunicar els fets a l’equip de segrestos i extorsions de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, establint-se en aquell moment un equip conjunt d’investigació. Els agents van constatar que la víctima i els seus segrestadors es trobaven ja a la ciutat d’Alacant.Dos dies després del segrest, l’organització criminal va decidir fugir ràpidament a la ciutat francesa de Pau amb la intenció d’acabar amb la vida de la víctima, després que les negociacions entre els segrestadors i el germà que estava sent extorsionat haguessin fracassat.Ràpidament, agents de la Unitat Central Operativa (UCO) i de la Unitat Especial d’Intervenció (UEI) de la Guàrdia Civil van establir un dispositiu policial, atès que els segrestadors i la víctima es desplaçaven en dos vehicles amb matrícula francesa. Els agents van poder alliberar l’hostatge en una estació de servei de l’Arboç (Baix Penedès) i detenir dos dels segrestadors.L’altre turisme actuava de llançadora amb la finalitat d’alertar de qualsevol presència policial. La Guàrdia Civil el va poder interceptar a prop de la frontera francesa, a prop del peatge de la Jonquera (Alt Empordà). Els agents van detenir els dos ocupants, els quals duien una pistola tipus ‘tàser’ simulada en un telèfon mòbil i nombrós material directament relacionat amb els fets.La víctima la van traslladar al centre sanitari més proper amb evidents lesions produïdes pels cops rebuts en el moment del segrest i atordit per la violència soferta, segons la Guàrdia Civil. Els quatre detinguts, d’entre 27 i 40 anys, van passar a disposició dels jutjats de guàrdia més pròxims, els quals van decretar l’ingrés a presó de tots ells.La víctima, un cop recuperada, es va poder retrobar amb la seva família en unes instal·lacions de l’Ertzaintza a Oiartzun. Es dona el cas que, el 2012, la víctima ja va ser segrestada per la mateixa organització criminal. En aquella ocasió, la Gendarmeria francesa en col·laboració amb l’Ertzaintza, van aconseguir alliberar-lo a Tolosa de Llenguadoc i van intervenir dos fusells d’assalt, una pistola i un revòlver.Arran de la investigació, aquest passat dilluns la Guàrdia Civil van detenir un cinquè home per la seva implicació directa en els fets, que ja ha ingressat a presó. L’individu està acusat d’haver facilitat el seu habitatge als segrestadors perquè hi amaguessin la víctima durant el temps que van romandre a Alacant. El jutjat d’instrucció número 4 de Sant Sebastià ha dirigit les actuacions policials.