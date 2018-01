Troben el cos d'una noia de 17 anys en una cuneta de la M-117 a Madrid

La jove presentava lesions compatibles amb un atropellament, els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida

El cos d'una noia de 17 anys ha estat trobat aquest dilluns en una cuneta de la M-117 a l'altura de Fuente el Saz del Jaramana, Madrid. Sembla que es tracta d'un atropellament, segons informa un portaveu d'Emergències 112 de la Comunitat de Madrid.Al voltant de les 10 hores, un conductor ha avisat de la troballa als serveis d'emergència. La jove presentava lesions compatibles amb un atropellament, amb politraumatismes i ferides molt greus i, tot i que el conductor va explicar que quan la va trobar semblava que encara fos viva, els professionals sanitaris que es van desplaçar fins al lloc dels fets no van poder fer res per salvar-li la vida i van certificar la seva defunció. A les proximitats no s'hi ha trobat cap vehicle, i l'equip de la Policia Judicial de Paracuellos de la Guàrdia Civil està investigant el succés.