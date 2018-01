El Papa Francisco assegura que té «por a una guerra nuclear, estem al límit»

Ha distribuït la imatge d'un nen esperant torn per incinerar el seu germà mort per culpa de la bomba atòmica de Nagasaki

El Papa Francisco, que ha començat aquest dilluns el seu sisè viatge a Amèrica Llatina, que inclou la visita a Xile i Perú, ha expressat els seus temors davant la possibilitat que comenci una guerra nuclear, després d'haver lliurat als periodistes acreditats, una imatge de la destrucció de Nagasaki després del llançament de la bomba atòmica l'any 1945.«Tinc por a una guerra nuclear, estem al límit», ha assegurat Francisco en un breu diàleg que ha mantingut amb la comitiva a bord de l'avió, segons ha informat Ràdio Vaticà.L'avió del Pontífex s'ha enlairat a les 9 hores de l'aeroport de Fiumicino de Roma rumb a Santiago, per recórrer 12.500 km en més de 15 hores de vol. El pontífex arribarà a l'aeroport internacional de Santiago a les 20.10 (hora local).«Només fa falta un incident perquè s'iniciï la guerra. La situació pot precipitar-se a partir d'un error», ha agregat. D'aquesta manera, ha reiterat el seu missatge a favor del desarmament nuclear: «És necessari destruir les armes nuclears. Esforcem-nos per dur a terme el desarmament nuclear».La imatge que va distribuir entre els corresponsals és la mateixa que l'oficina de premsa del Vaticà va publicar poques hores abans d'acabar l'any 2017, i en la qual es veu un nen que espera en fila el seu torn, amb el cos del seu germà a coll, perquè el cremin després de morir per culpa de la bomba de 1945.És la imatge «que va prendre el fotògraf nord-americà Joseph Roger O'Donnell després del bombardeig a Nagasaki. La tristesa del nen només s'expressa en els seus llavis mossegats i plens de sang» ha dit el pontífex.