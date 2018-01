Condemnen a 8 anys de presó un massatgista que va abusar sexualment de dues clientes

Va posar un ganivet d'ós sobre el cap i el coll de les víctimes, la por, l'estat de nerviosisme i el bloqueig mental els va impedir reaccionar

Actualitzada 15/01/2018 a les 18:57

L'Audiència Provincial de Zamora ha condemnat a vuit anys de presó, per dos delictes d'abusos sexuals, al massatgista d'un centre termal, denunciat per dues clientes. Les víctimes, de Tenerife, van contractar un «massatge d'autor» durant una escapada espiritual durant l'estiu de 2015 al balneari de la província de Zamora que regentava l'ara condemnat, A.A. M., que haurà d'indemnitzar amb 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.A.A. M. ha estat inhabilitat per exercir com a massatgista durant el temps de la condemna, i li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres, i comunicar-se amb les víctimes, durant un període de sis anys. La sentència, contra la qual es pot recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem, considera provat que l'acusat va abusar de les dues dones en introduir-los els dits a la vagina durant el massatge, i en un dels casos també el penis.Els quatre anys de presó per cada cas, davant dels cinc que demanava tant la fiscalia com l'acusació particular, són la pena de menor grau per aquest tipus de delictes, quelcom que l'Audiència Provincial de Zamora ha establert «atenent les circumstàncies personals» del condemnat i «la menor gravetat del fet».Pel massatge, l'home va utilitzar un ganivet d'ós que va posar sobre el cap i el coll de les víctimes, a les quals la por, l'estat de nerviosisme i el bloqueig mental, els va impedir reaccionar. El tribunal ha al·ludit a la versemblança dels testimonis de les víctimes, a les quals el massatgista en cap moment va informar del contingut sexual del massatge. Els magistrats encarregats de jutjar el cas també han fet referència a la «finalitat lasciva» de l'acusat, que es «va sobrepassar» en la seva funció com a massatgista. Els fets van ser jutjats a finals de novembre i a principis de desembre a l'Audiència Provincial de Zamora, en un judici en el qual van declarar una vintena de testimonis.