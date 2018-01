Rajoy avisa Puigdemont que si no va al Parlament per ser investit «físicament» es continuarà aplicant el 155

El president del govern espanyol diu que s'ha d'aplicar el «realisme» i el «sentit comú»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha alertat Carles Puigdemont que si no va al Parlament per ser investit «físicament» es continuarà aplicant l'article 155 de la Constitució. Ho ha dit en el marc de la seva intervenció al Consell Nacional del PP, on ha assegurat que no és que ho digui ell sinó que l'acord del Senat sobre l'aplicació d'aquest article estableix que el 155 «continuarà en vigor fins que prengui possessió un nou president després de les eleccions». Rajoy ha defensat que és «impossible» que algú pugui ser escollit president estant «fugit» a Brussel·les i ha afegit que, en tot cas, aquest candidat «ha de prendre possessió i ha de ser físicament perquè no es pot prendre possessió des de Brussel·les». «I si no ho fa, el 155 continuarà en vigor», ha alertat. Rajoy ha esperat que el «realisme» i el «sentit comú» s'acabin imposant.Rajoy ha titllat d'"absurd" pretendre ser candidat a presidir la Generalitat «estant fugit de la justícia a Brussel·les» i ha defensat que «no és un problema de llei i polític sinó de pur sentit comú». Ha continuat assegurant que un president ha de comparèixer davant la cambra per demanar el vot i també per sotmetre's al control dels diputats i ha rebutjat que ningú en el seu «judici» pugui dir que un president, com podria ser ell mateix, digui que no compareix al Congrés o que ho fa per videoconferència. «Convé que el realisme i el sentit comú s'imposin», ha dit Rajoy.El president ha repetit la idea que ja va transmetre el passat divendres el portaveu del seu executiu, Íñigo Méndez de Vigo, i ha reiterat que si Pugidemont pretén ser investit telemàticament, el govern espanyol «recorreria immediatament aquest disbarat de decisió».Defensa l'actuació del govern i el PP a CatalunyaEl president espanyol ha defensat que la resposta que ha liderat l'executiu espanyol a Catalunya «ha estat bona per a Espanya encara que no ho hagi estat pel PP». Així, Rajoy ha afirmat que han actuat sense pensar en el partit sinó en el conjunt de l'Estat i ha reconegut que com a partit han pogut cometre «errors» dels que hauran d'aprendre en un futur. Ha reconegut també els resultats «dolents» assolits pel PPC el 21-D però ha apuntat que el balanç general ha d'anar més enllà d'aquests ja que el problema al que s'enfrontaven superava unes eleccions autonòmiques.Així, ha defensat que s'ha «restituït» la legalitat a Catalunya, que s'ha anul·lat la declaració d'independència i s'ha destituït el govern «que va vulnerar la llei», finalitzant amb la celebració d'eleccions per escollir un no govern «que se sotmeti a la llei, com tots».Defensa del 155En aquest anàlisi, Rajoy ha defensat també l'aplicació de l'article 155: «Fins ara semblava que era un impossible polític, era un article que deien molts per no aplicar-se. S'ha aplicat i no ha passat res, s'ha aplicat i la vida continua, fins i tot en alguns aspectes la vida ha millorat a Catalunya».El president ha afegit que, a més, «s'ha establert un precedent per al futur» i «ha quedat clar que Espanya i la democràcia espanyola tenen instruments per defensar-se i que quan se l'ataca aquests instruments es posen en marxa». «No hem aplicat el 155 per prohibir independentisme, l'hem aplicat per obligar l'independentisme a respectar la llei, que és diferent, i això és el que estem aconseguint», ha dit.Rajoy ha celebrat també que els populars han «sabut articular un gran consens nacional» i «convèncer» els partits constitucionalistes entorn a l'aplicació d'aquest article constitucional, recordant que ni Cs ni el PSOE eren partidaris d'aquest article al setembre.A nivell polític, ha explicat que s'han «desmuntat» algunes de les «grans mentides» de l'independentisme, que «ningú al món» els ha donat suport, que han acumulat «descrèdit internacional» i s'han demostrat els costs econòmics d'aquest procés. «S'ha demostrat que l'independentisme no té suports suficients per imposar el seu projecte i per parlar en nom del poble de Catalunya perquè no té ni la meitat de vots", ha apuntat. Rajoy ha celebrat que els independentistes «han perdut suport» en les darreres eleccions i que «per primer cop a la història les ha guanyat un partit que no és nacionalista».Per últim, ha assegurat que cada cop hi ha menys veus dins de l'independentisme que parlin de la via unilateral i del referèndum d'autodeterminació i ha posat com a exemple que diversos «dirigents importants han abandonat la vida política, les seves responsabilitats o han renunciat a l'actuació unilateral». A més, ha dit que els eventuals socis per un acord d'investidura també han alertat Puigdemont «que no hi ha marge per ser president a distància, ni per delegació ni per cap altra trampa». «El realisme comença a donar passos en la direcció correcta», ha valorat.El president espanyol ha agraït el suport del seu partit en aquesta qüestió, així com del rei Felip VI i els socis europeus davant de la presa de decisions, com la de cessar un govern «democràticament escollit», que ha asseverat que no han estat fàcils. També ha destacat el «punt d'honor» del PPC i el seu líder, Xavier García Albiol, qui no ha assistit a la reunió del consell nacional dels populars a Madrid.Convenció estatal a Andalusia el proper marçA escala estatal, Rajoy ha situat la creació d'ocupació i la millora de la vida de les persones com a prioritats de cara al 2018. Pel que fa al partit, ha dit que cal començar a treballar en la preparació de les eleccions municipals, autonòmiques i europees que s'han de celebrar el proper any i ha anunciat la celebració d'una convenció estatal a Andalusia el proper març.