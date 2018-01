Una ganivetada al peu del seu fill destapa que portava abusant d'ell des dels 8 anys

Quan tenia 14 anys la policia el va trobar dormint en un portal i va ser incapaç d'explicar qué li passava per vergonya

Actualitzada 12/01/2018 a les 19:09

Un nou cas de violència i abús sexual contra menors s'ha destapat a València quan un noi, que actualment té 17 anys, va confessar el mes de març de 2017 que el seu pare abusava d'ell. La Fiscalia demana 15 anys de presó per l'acusat, per un delicte d'abusos continuat, en un judici celebrat dijous passat a la Secció Cinquena de l'Audiència Provincial valenciana.L'acusat s'ha negat a contestar les preguntes del fiscal. Durant el judici, el testimoni de la víctima ha sigut clau per determinar l'abast de les violacions que va patir des de ben petit. De fet, el menor va explicar durant el judici que quan tenia 14 anys es va escapar de casa (ho feia habitualment per escapar del seu pare) i la policia el va trobar dormint en un portal, en aquell moment, explica el menor, va ser incapaç d'explicar què li passava per vergonya.Els presumptes abusos van començar l'any 2008 quan l'acusat es ficava d'amagat al llit del menor a les nits, era el més gran de tres germans, i li realitzava tocaments a les parts íntimes. Aquests fets van donar pas a relacions sexuals consumades de manera freqüent en el domicili familiar.La Fiscalia també sol·licita una pena de quatre anys de presó per un delicte de lesions, ja que durant la matinada del 8 de març de 2017 pare i fill van discutir quan, en un moment de la discussió, el pare va fer un tall amb un ganivet al peu del seu fill. Precisament va ser aquesta agressió la que va permetre a la policia destapar el cas.