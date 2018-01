Detenen 5 joves per agredir brutalment a 3 vigilants de seguretat del Metro de Barcelona

Un dels vigilants va rebre catorze punts de sutura a la mandíbula i disset al cap, un segon va quedar inconscient

Actualitzada 12/01/2018 a les 18:51

Els Mossos d'Esquadra han detingut a cinc joves, tres d'ells menors d'edat, com a presumptes autors d'una agressió a dos vigilants del Metro de Barcelona i a un professional de la seguretat privada, que estava fora de servei, però que va intentar ajudar a les víctimes durant els fets. Segons ha comunicat la policia catalana, el passat 10 de gener van detenir a Sant Boi de Llobregat a cinc dels sis joves que el 22 d'octubre passat van entrar en una estació de l'L5 del Metro de Barcelona comportant-se de manera incívica per cridar l'atenció de dos vigilants que estaven al mateix vagó.Els joves van rodejar als dos vigilants i, després d'increpar-los verbalment i sostreure'ls les seves defenses, van començar a agredir-los. Un tercer professional de la seguretat privada, que en aquell moment es trobava fora de servei, va intentar dissoldre la baralla, però els joves també van començar a agredir-lo fins al punt que un d'ells va quedar inconscient.Pel que fa a les lesions, un dels vigilants va rebre catorze punts de sutura a la mandíbula i disset al cap. Un altre va rebre sis punts al cap i un tercer va ser atès per dos dits, i una dent, trencats. Després de rebre les denúncies per aquestes agressions, els Mossos van començar a investigar la identitat dels atacants, que van aconseguir fugir del lloc, i que gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat van aconseguir identificar.Els tres menors d'edat han passat a la disposició de la Fiscalia de Menors, que els ha deixat en llibertat amb càrrecs, i els dos adults han ingressat a la presó de forma preventiva. La policia catalana ha informat que la investigació continua oberta i no descarta més detencions.