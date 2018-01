Destitueixen un magistrat que instava a les becàries a dur minifaldilla i a maquillar-se

Una clàusula contractual estipulava que la beca seria revocada si l'estudiant es casava

Aprimar i no casar-se

El Consell d'Estat italià ha destituït aquest divendres al magistrat Francesco Bellomo, acusat de tractar de forma sexista a les becàries de l'escola de formació jurídica que dirigeix, a les quals instava a vestir amb minifaldilla i a maquillar-se. El màxim òrgan consultiu en matèria jurídica del Govern italià va decidir aquest divendres l'expulsió de Bellomo com a membre del Consell de Presidència de la Justícia Administrativa per 13 vots a favor i una abstenció, segons informen mitjans locals.Per fer-se efectiu, el dictamen del Consell ha de ser ratificat pel primer ministre, ara en funcions, Paolo Gentiloni, i pel president de la República, Sergio Mattarella. Bellomo ja ha anunciat que recorrerà la decisió davant el Tribunal Administratiu Regional de la regió del Lazio, d'acord a les mateixes fonts. El magistrat, de 47 anys, ha estat acusat d'exercir presumptament pressions i d'assetjar a les estudiants i becàries que accedien a l'escola en la qual formava a futurs magistrats.A les aspirants a una beca, Bellomo els demanava signar un contracte en el qual es comprometien a escriure articles per la revista del centre i a participar en convenis, però també havien d'assumir un codi de vestimenta per «promoure la imatge» de l'acadèmia. En concret les estudiants havien de calçar sabates de taló alt, anar sempre maquillades, amb faldilles per sobre del genoll i fins i tot es determinava la longitud de les mitges, unes directrius que han estat denunciades per les estudiants.A part d'aquestes condicions, una clàusula estipulava que la beca seria revocada si l'estudiant es casava, quelcom que només estava permès si Bellomo ho permetia, ja que havia de valorar primer el quocient intel·lectual de la parella de la seva pupil·la.El Consell d'Estat per la seva banda ha ratllat el codi d'irrespectuós «amb la llibertat i la dignitat de les persones» i que «viola el prestigi de la magistratura». El cas va ser revelat pel pare d'una jove que va escriure una carta al Consell d'Estat fa un any per denunciar les amenaces del magistrat, que l'havien danyat física i psicològicament, fins al punt d'arribar a mantenir sobre la seva situació sentimental.En les últimes setmanes diverses estudiants han narrat la seva experiència al centre de formació, com Rosa Calvi, de 28 anys, qui va assegurar que Bellomo li va preguntar per la seva vida sentimental i li va demanar que aprimés cinc quilos, entre altres coses. A més de la justícia administrativa, també l'ordinària s'està ocupant d'aquests presumptes fets i la Fiscalia de Piacenza (nord), Bari (sud) i Milà (nord) indaguen ja en els mateixos fets.