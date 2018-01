Denuncien un camioner de 24 anys per apuntar a altres vehicles amb un làser i conduir drogat

Els fets es van produir dimarts passat al matí a la C-55 i els Mossos van poder interceptar el camió infractor a l'A-2 a Cornellà de Llobregat

Actualitzada 12/01/2018 a les 20:39

Els Mossos d'Esquadra van denunciar dimarts passat el conductor d'un camió de mercaderies perilloses per apuntar els altres vehicles amb un punter làser i conduir drogat, concretament sota els efectes del haixix. El detingut és un jove de 24 anys, nacionalitat espanyola i veí de Gavà (Baix Llobregat). Els fets van tenir lloc el mateix dia, cap a tres quarts de deu del matí a la carretera C-55 en sentit Abrera, quan una conductora va avisar trucar el 112 avisant que el conductor d’un camió de matèries perilloses no respectava la distància mínima de seguretat amb els vehicles que el precedien i, a més, els apuntava des de la cabina i de manera insistent amb un punter làser, fet que els posava en greu risc de tenir un accident. Els agents van localitzar el camió infractor, que va ser interceptat a l’A2, a l’altura del terme municipal de Cornellà de Llobregat.Tot seguit i a requeriment de la patrulla de trànsit, el conductor va lliurar de manera voluntària el punter làser descrit per la conductora que havia alertat al 112.Els agents van comissar el punter làser emprat pel conductor i van denunciar-lo pel seu ús per la llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana. Aquest tipus d'infracció es considera molt greu i preveu sancions que van des dels 30.001 als 600.000 euros.Els agents de trànsit també van fer-li la prova d’alcoholèmia que va donar un resultat negatiu, però en la prova de detecció de consum de drogues va donar positiu en haixix, motiu pel qual també el van denunciar, així com també per dues infraccions administratives més del reglament general de conductors.