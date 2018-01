S'aprova una nova normativa que permetrà que els pagaments en línia siguin més segurs

Es prohibeix, entre d'altres, cobrar recàrrecs per pagament amb targeta de crèdit o de dèbit

Actualitzada 12/01/2018 a les 19:24

La Unió Europea ha tirat endavant una revisió de la Directiva sobres els serveis de pagament en línia per fer-los més segures, fàcils i econòmics, segons una nota feta pública per la Comissió Europea. L'objectiu de la revisió, que entra en vigor aquest dissabte, 13 de gener, és modernitzar els serveis de pagament a Europa perquè se'n puguin beneficiar consumidors i empreses i la UE pugui seguir el ritme d'un mercat «que evoluciona molt ràpidament». Es tracta «d'un pas més» cap a la creació d'un mercat únic digital a la UE, segons el vicepresident responsable d'Estabilitat Financera, Serveis Financers i Unió dels Mercats de Capitals, Valdis Dombrovskis.A parer de la Comissió Europea, la revisió impulsarà els pagaments amb el telèfon mòbil i el desenvolupament d'empreses innovadores a Internet fet que, de retruc, beneficiarà l'economia i el creixement, indica la institució.La nova directiva prohibirà els recàrrecs per pagament amb targeta de crèdit o de dèbit i farà estalviar cada any més de 550 milions d'euros als consumidors europeus. Dombrovskis també ha indicat que els usuaris estaran «més ben protegits a l'hora de fer pagaments electrònics».En virtut de la nova directiva els estats membres hauran de prohibir els recàrrecs i qualsevol despesa addicional si els consumidors volen pagar amb una targeta de crèdit o de dèbit a establiments comercials o per Internet.També hauran d'obrir el mercat de pagaments de la UE a les empreses que ofereixen serveis de pagament, permetent-los l'accés a la informació sobre els comptes dels consumidors.A banda, hauran d'introduir criteris de seguretat «molt estrictes» pel que fa als pagaments electrònics i a la protecció de les dades financeres dels consumidors.I finalment hauran de millorar els drets dels consumidors reduint, per exemple, la seva responsabilitat en cas de pagaments no autoritzats o introduint el dret a la devolució sense condicions, és a dir, «sense fer preguntes», dels càrrecs en compte fets en euros.