Presó preventiva per a un professor per abusos sexuals i elaboració de pornografia infantil

La direcció el va mantenir en el càrrec tot i ser detingut el 2015 perquè les denúncies de menors eren de fora del centre

Actualitzada 11/01/2018 a les 19:05

Un professor d'informàtica de l'escola Vedruna del barri de Gràcia de Barcelona ha ingressat en presó preventiva per suposats abusos sexuals a menors i elaboració de pornografia infantil. Ho ha avançat Catalunya Ràdio i els Mossos d'Esquadra n'han confirmat la detenció. L'home va ser arrestat el 2015 arran de dues denúncies per tocaments a menors d'un agrupament escolta del Guinardó, i l'escola no el va apartar, segons Catalunya Ràdio. Després de trobar-li centenars d'imatges de menors escoltes i del centre despullats, ara ha estat empresonat i suspès de la seva feina.Segons ha informat Catalunya Ràdio, l'any 2015 dos membres de l'Agrupament Scout Mas Guinardó el van denunciar per presumptes tocaments ocorreguts tres anys enrere quan eren menors d'edat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir i li van intervenir nombrós material informàtic del seu ordinador, telèfon mòbil i diversos CD. L'home va quedar en llibertat sense cap mesura cautelar i ho va comunicar a la direcció de l'escola, que el va mantenir en el càrrec.El coordinador de l'equip de gestió de la Fundació Vedruna, Josep Closa, ha explicat que es va activar el protocol d'abusos, però no el va acomiadar perquè les denúncies eren de fora del centre i no n'hi havia dins de l'escola. «No hi havia cap circumstància que fes sospitar per part del professorat, pares ni alumnes que hi hagués cap cosa; vam engegar una avaluació individualitzada dels professors i de manera anònima als alumnes més grans, perquè si hi havia qualsevol cosa, pogués sortir i tampoc va aparèixer res dins de l'escola», ha explicat Closa a Catalunya Ràdio.El 2017 va arribar al jutjat el resultat de l'estudi policial de tots els arxius informàtics decomissats a casa de l'investigat. Al seu mòbil s'hi van trobar prop de 700 imatges de nens i nenes semi despullats o despullats i en diferents actituds. Segons la investigació judicial, les fotos corresponen a vuit joves de l'agrupament escolta i a deu exalumnes de l'Escola Vedruna de Gràcia.Per això el 12 de desembre passat se'l va detenir a la mateixa escola per part d'agents de paisà i de forma discreta mentre feia manteniment d'ordinadors, i l'endemà la jutgessa, després de prendre-li declaració, el va enviar a presó per evitar la destrucció de proves i que pugui influir en les presumptes víctimes.La direcció de l'escola Vedruna de Gràcia l'ha suspès de les seves funcions mentre se l'investigui i ho ha comunicat a tota la comunitat educativa. Així ho ha assegurat Closa: «En el moment que s'ha sabut que hi ha un problema amb el professor automàticament se suspèn la seva tasca a l'escola».La jutge ja ha pres declaració a alguns dels joves, exalumnes de l'escola, que surten a les fotos. La majoria són nois que es van fer 'selfies' per indicació de l'investigat, segons han declarat, mentre que d'altres asseguren que no saben com aquestes imatges han arribat al mòbil del professor ara suspès.