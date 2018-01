Els robots sexuals masculins amb penis biònic seran una realitat aquest 2018

Valdran 12.500 euros i es podran configurar certs aspectes com la mida i l'aspecte

Actualitzada 11/01/2018 a les 18:33

Els aparells sexuals han evolucionat molt en pocs anys, potser per aquest motiu mesclar robòtica i sexe sembla quelcom futurista, però el cert és que ja forma part del nostre present. L'empresa Realbotix, líder mundial en la fabricació de robots sexuals, ha anunciat que aquest 2018 enllestiran un nou model: el robot sexual masculí amb penis biònic.Aquests models comptaran amb una aplicació que permetrà que el robot aprengui i parli, podent actuar amb la usuària, ja que estan pensats pel públic femení. Aquests nous androides valdran 12.500 euros i es podran configurar certs aspectes com la mida i l'aspecte.Tot i que a Espanya aquests robots no són gaire populars, el mercat de robots sexuals (la majoria fabricats al continent asiàtic) creix arreu del món, de fet, a Madrid i Barcelona existeixen empreses que lloguen aquest tipus de robots.