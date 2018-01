Busquen un maltractador que ha desaparegut amb la seva dona

En una ocasió la dona el va denunciar per intentar-li tallar la mà amb una destral perquè deixés de gastar diners

Actualitzada 11/01/2018 a les 17:48

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan intentant localitzar per ordre de la Fiscalia un home acusat de maltractaments (ja consta una condemna ferma contra ell per un altre delicte d'aquest tipus) pel risc «extrem» de la seva parella, una dona que ha denunciat múltiples episodis de violència, i que també ha desaparegut.Entre els episodis denunciats, està el d'haver-li fet un tall a la cara amb unes tisores en plena via pública. Segons ha informat la Guàrdia Civil, l'últim episodi violent de G.M.M., de 34 anys, es remunta al passat 16 d'octubre a Bailén, Jaén, quan la seva parella el va denunciar per haver-li intentat tallar la mà amb una destral perquè deixés de gastar diners.Malgrat aquests episodis, la dona mantenia una relació sentimental amb l'home, que du una polsera implantada de control telemàtic que en diverses ocasions ha manipulat perquè deixés de funcionar, tal com recull el mitjà Ideal en la seva edició d'aquest dijous. La dona també ha deixat d'utilitzar l'aparell que complementa a la polsera i que permet ser localitzada i actuar en cas que el seu agressor se li acosti.La fiscal responsable del Jutjat de Violència sobre la Dona a Jaén, Gracia Rodríguez, ha insistit que en aquest cas «la seva vida (de la dona) corre un risc extrem», però ha subratllat que en cap concepte podem oblidar que «els culpables són ells i no les víctimes». També ha insistit que «no es pot esperar d'una víctima de violència de gènere que actuï com una persona normal perquè la seva situació no és normal i ella està malament psicològicament i anul·lada per complet».Rodríguez ha indicat que és per això pel que «no està col·laborant en la seva protecció», però és en aquests casos «ens hem de bolcar tots els implicats en la lluita contra la violència de gènere per posar a la seva disposició recursos que li permetin trencar el cercle d'aquesta violència que es cobra moltes vides».Ha insistit que des de Fiscalia, en col·laboració amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat, s'està treballant per localitzar G.M.M. per també trobar-la a ella i assegurar-se que es troba bé.