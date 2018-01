Ikea rebaixa el preu dels bressols a les embarassades que orinin sobre una revista

La campanya publicitària utilitza una pàgina de la revista on s'anuncia l'empresa sueca com a prova d'embaràs

Les campanyes publicitàries d'Ikea sempre són ambicioses i trencadores, i aquesta vegada l'empresa sueca no ha volgut baixar el llistó. Ikea ha publicat un anunci a la revista femenina Amelia, una de les més influents del país, on convida a les dones a orinar sobre la pàgina de paper.Resulta que el paper emprat en la pàgina de l'anunci serveix com a prova d'embaràs, totes aquelles dones que orinin i obtinguin un resultat positiu en la prova, rebran un bressol del catàleg a meitat de preu. Els laboratoris Mercede van ser els encarregats de donar aquest nou format a una prova d'embaràs.