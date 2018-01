El 'segon violador de l'Eixample' de Barcelona surt de la presó

Els tècnics de la presó afirmen que Singul no està del tot rehabilitat però que el seu perfil delictiu s'ha rebaixat notablement

El segon violador de l'Eixample, Alejandro Martínez Singul, ha abandonat aquest dijous el centre penitenciari de Brians 1, segons han confirmat fonts judicials. Martínez Singul ha quedat en llibertat després d'haver complert íntegrament l'última pena d'internament en un centre penitenciari que tenia imposada. A partir d'ara, els Mossos d'Esquadra li faran un seguiment no invasiu, tal com li ha demanat la fiscalia. El segon violador de l'Eixample ha seguit un programa d'intervenció per a agressions sexuals i ha iniciat el tractament farmacològic d'inhibició sexual. Els tècnics penitenciaries afirmen que Singul no està del tot rehabilitat però que el seu perfil delictiu s'ha rebaixat notablement.Aquest dimarts es va fer públic que Martínez Singul sortiria de la presó aquest dijous després de complir l'última condemna que tenia imposada. El segon violador de l'Eixample ha sortit en llibertat després d'haver-se sotmès a un tractament psicoterapèutic al qual s'havia negat en anteriors estades a la presó. Es tracta d'un programa que pretén influir en els factors que generen l'hostilitat a l'individu i les seves actituds respecte les dones i/o nens. Tot i que habitualment es fan sortides a l'exterior quan el programa ja està avançat, Singul no havia sortit mai de la presó des de l'octubre del 2009.Martínez Singul també es va acollir a un tractament farmacològic d'inhibició sexual, que és voluntari i que serveix per disminuir el desig sexual. Ara, un cop ha sortit de la presó, Martínez Singul podrà seguir aquest tractament si vol. Els tècnics penitenciaris asseguren que el tractament ha anat relativament bé, però que no es pot considerar que Singul estigui plenament rehabilitat i menys encara es pot afirmar que no tornarà a reincidir.La fiscalia ha demanat al Departament d'Interior que faci un seguiment no invasiu del segon violador de l'Eixample. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha confirmat aquest dijous que la vigilància no invasiva s'ha començat a fer un cop Martínez Singul ha quedat en llibertat. «Aquesta persona ha complert la seva condemna, la policia farà el que s'escaigui per garantir que això funciona bé i en compliment d'un mandat que emana de la fiscalia, i res més», ha dit Espadaler.El conseller ha afegit que, en cas que Martínez Singul surti de Catalunya, els Mossos d'Esquadra ho faran saber a altres cossos policials, un que ha assegurat que «entra dins de la normalitat». «Aquesta persona és lliure, pot anar on li plagui», ha recordat.Alejandro Martínez va ser condemnat el 1992 a 65 anys de presó per cinc violacions, cinc agressions sexuals i quatre intents d'agressió a menors d'entre 9 i 17 anys entre els anys 1986 i 1991 al barri de l'Eixample. Va sortir en llibertat el maig del 2007, després de complir 16 anys de pena i aquell juny va cometre un delicte d'exhibició davant d'una nena en una població propera a Prada de Conflent, pel qual va ser condemnat a un any de presó.Un any després, ja en llibertat, va ser denunciat per un intent d'agressió sexual en un tren a l'estació d'Arc de Triomf. La víctima el va identificar quan els mitjans de comunicació van reproduir la seva cara després de la detenció dels Mossos pels fets a la Catalunya Nord. Però durant el judici l'abril del 2009 la víctima no el va reconèixer i va quedar absolt.Mentre esperava sentència, el maig següent, va ser arrestat altre cop per dos nous intents d'agressió a dues dones al barri que el va fer famós i va ser condemnat per un jutjat a dos anys de presó. Però l'Audiència va rebaixar la pena a 200 euros de multa en considerar que no hi havia hagut intent d'agressió, sinó simplement unes vexacions injustes en masturbar-se davant de les noies.L'octubre del 2009, mentre era encara en llibertat esperant la resolució del recurs davant l'Audiència, va ser detingut altra vegada, aquest cop per obligar una menor a abaixar-se els pantalons en un ascensor d'un bloc de pisos de l'Eixample. El juny del 2010 va ser jutjat i condemnat a tres anys i nou mesos de presó, tot i que la fiscalia demanava set anys i vuit mesos. Comptant la presó preventiva per aquests fets, la pena ja s'ha complert integrament.