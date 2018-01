Detingut després d'agafar el gos com a ostatge perquè la seva parella no el denunciés

S'havien produït episodis similars sense haver estat denunciats, aquesta vegada ho va fer davant la por que fes mal a la seva mascota

Actualitzada 10/01/2018 a les 18:39

Efectius de la Policia Local de Màlaga han detingut un home de 47 anys com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere amb els agreujants d'agressió, robatori i amenaces, ja que, pel que sembla, va agredir a la seva parella, li va robar diners, la targeta bancària, les claus i el gos. A més, va amenaçar de matar-la a ella i al gos si el denunciava.Els fets van ocórrer el passat mes de desembre i va ser la víctima qui es va personar a les dependències de la Prefectura del Districte Oest de la Policia Local de Màlaga, sent atesa pels agents que van observar que presentava esgarrapades i la zona del coll i la cara estava vermella.La dona va manifestar el succés als agents. Pel que sembla, episodis de maltractaments similars s'havien produït en ocasions anteriors sense haver estat denunciats, si bé en aquesta ocasió havia decidit fer-ho davant la por que fes mal a la seva mascota.Després d'això, una dotació de policies locals es va dirigir cap al domicili, comprovant que l'individu no hi era, per la qual cosa van tornar a la Unitat Territorial i van acompanyar a la víctima fins a un centre mèdic perquè fos assistida.Durant el trajecte, la dona va veure la seva parella amb el gos, per la qual cosa els policies locals van sol·licitar el suport d'una altra unitat que es va quedar acompanyant a la víctima, mentre ells identificaven l'individu. Després de comprovar que el gos no havia sofert cap dany, el van escorcollar per poder recuperar la targeta bancària i les claus del domicili de la víctima.Davant els fets, els policies locals van procedir a la detenció de l'home i al seu trasllat a dependències policials, sent, posteriorment, posat a disposició judicial.