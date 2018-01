Evacuen una tenda Apple per l'explosió de la bateria d'un mòbil

Un empleat lesionat intentava extreure una bateria sobreescalfada quan aquesta va esclatar

EFE

Actualitzada 09/01/2018 a les 18:15

Unes cinquanta persones, entre empleats i clients, van ser evacuades durant el matí de dimarts d'una botiga Apple a Zuric, Suïssa. El succés va ser ocasionat per la bateria d'un telèfon mòbil, que va ferir lleument la mà d'un dels treballadors. Segons va informar l'agència de notícies suïssa (ATS) set persones més van ser sotmeses a una revisió mèdica per una possible inhalació de fum, tot i que cap d'elles va haver de ser traslladada a l'hospital.



Les primeres informacions proporcionades per la policia local de la ciutat van indicar que el dispositiu va explotar quan estava sent intervingut a l'interior de la botiga per motius desconeguts.



L'empleat lesionat intentava extreure una bateria sobreescalfada quan aquesta va esclatar. El personal de la botiga va reaccionar tirant sorra damunt del telèfon mòbil per contenir l'alliberament de fum abans de l'arribada de la policia i els serveis d'emergències.