Esquerra demana explicacions per la «impunitat dels feixistes» a les Magues de Gener a València

La formació registra preguntes parlamentàries al govern espanyol sobre la «passivitat» policial

Actualitzada 09/01/2018 a les 19:09

Esquerra Republicana demanarà explicacions al govern espanyol a través de preguntes parlamentàries al Congrés i el Senat sobre «la impunitat dels col·lectius feixistes» en l'acte de les Magues de Gener que es va celebrar el passat 7 de gener a la ciutat de València. Segons ha informat Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) a través d'una nota de premsa, el grup parlamentari al Congrés demanarà explicacions sobre «la passivitat de les forces policials i quines mesures pensen adoptar contra els responsables i els participants». ERPV posa de manifest que, convocats a través de les xarxes socials «pels líders sobradament coneguts per les forces policials i delegació de govern, un grup de feixistes varen estar en tot moment proferint insults i amenaces tant a les protagonistes de la desfilada com al públic, la majoria nens i nenes, davant la mirada i la inactivitat de la policia».





Al comunicat, ERPV explica que la Cavalcada de les Magues de Gener és un acte recuperat de la Segona República i adreçat als nens sota el lema ‘Pau i Cultura’ i en el qual, de forma lúdica, les magues Llibertat, Igualtat i Fraternitat-Sororitat desfilen pel centre de la ciutat regalant caramels, acompanyades d'un seguici de gegants i cabuts, sufragistes, colles de dolçaines, muixerangues i grups de danses.





Des d'Esquerra Republicana del País Valencià denuncien que «no es pot consentir que l'extrema dreta més barroera i inculta amenaci la població infantil» i recorda que no es la primera vegada que el grup parlamentari d'Esquerra pregunta pel feixisme, arran dels actes violents del passat 9 d'octubre. Al respecte, lamenta que sobre aquest tema «vàrem rebre com a resposta un escrit amb dades bastant tergiversades que ens parlava de congruència, oportunitat i proporcionalitat en l'actuació policia».





Així mateix, el grup parlamentari d'Esquerra al Senat ha registrat tres preguntes sobre els fets en els quals lamenta que la concentració ultra va tenir com a conseqüència «episodis de violència verbal, amenaces i manifestacions d'odi contra els participants» i recorda, igualment, les agressions durant la Diada del 9 d'octubre.





Al respecte, pregunta al govern espanyol la seva valoració sobre el fet que es cantés el 'Cara al sol' i s'insultés el públic assistent, les 'Magues' i s'increpés l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó.





ERC també pregunta el perquè les forces d'ordre públic no varen actuar reglamentàriament quan la concentració a la Plaça de l'Ajuntament de València no comptava amb la comunicació corresponent de la delegació del govern espanyol i quin tipus de mesures pensa adoptar el ministeri de l'Interior contra els responsables i participants «de les agressions reiterades, sistemàtiques i consentides per la pròpia policia nacional present en aquest acte i tots en els quals es produeixen accions similars impunement al País Valencià».