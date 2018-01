El TC anul·la parcialment el decret de l'ajuda de 426 euros però no toca les subvencions

L'alt tribunal dona la raó al govern basc i considera que el programa envaeix competències autonòmiques

Actualitzada 10/01/2018 a les 16:24

El Tribunal Constitucional ha anul•lat alguns articles del decret que avala l'ajuda de 426 euros mensuals als aturats de llarga durada. La sentència, però, no afecta el cobrament de les subvencions. Així, l'alt tribunal dona la raó al govern basc i considera que el Programa d'Activació per a l'Ocupació aprovat pel govern espanyol envaeix competències autonòmiques. El decret, aprovat el desembre del 2014 pel Consell de Ministres, atribueix al Servei Estatal d'Ocupació Pública (SEPE, per les seves sigles en castellà) la gestió d'aquestes ajuts, així com la capacitat d'atorgar-los. Però el TC considera «inconstitucionals» les referències del reial decret al SEPE i assenyala que són les autonomies les que tenen aquestes competències.El TC recorda que correspon al govern espanyol desenvolupar la legislació bàsica sobre aquesta matèria però exposa que «l'Estat no pot ignorar que la competència per a l'execució de les normes dictades en virtut de la competència estatal sobre les bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica correspon, en principi, a les comunitats autònomes».Així doncs, considera «inconstitucionals i nuls» els preceptes del decret que consideren que és el SEPE qui ha de ser l'encarregat d'exercir les funcions de concessió i pagament d'aquesta ajuda econòmica d'acompanyament.