Alliberades dues noies de 16 anys a les quals obligaven a prostituir-se

Les van obligar a treballar prenent copes amb clients, consumint drogues i mantenir relacions sexuals amb els clients

Agències

Actualitzada 09/01/2018 a les 17:38

La Guàrdia Civil ha alliberat a dues noies de 16 anys, que es trobaven en un club nocturn de Mocejón, Toledo, per exercir la prostitució quan havien estat captades mitjançant un engany, prop d'un institut de Madrid on estudiaven hostaleria, oferint-los feina com ajudants de cuina.



En l'operació s'ha detingut a dos homes, J. M. G. L. i C. P. T., de 44 i 52 anys respectivament, per un delicte de tracta d'éssers humans. Van ser posats a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Guàrdia de Toledo, que va ordenar el seu ingrés a presó. En nota de premsa, la Delegació del Govern ha explicat que la investigació es van iniciar a mitjans del mes de desembre, quan els agents van rebre una trucada on s'informava de l'existència de dues menors en un club d'oci nocturn que podrien estar sent obligades a exercir la prostitució, per la qual cosa de manera immediata es va enviar una patrulla de la Guàrdia Civil per comprovar aquesta informació.



Quan els agents van accedir al local per realitzar una inspecció, van localitzar dues noies de 16 anys que, segons van manifestar, es trobaven en aquest establiment en contra de la seva voluntat i sota amenaces, per la qual cosa van ser acompanyades fins a les dependències policials, des d'on es van posar en contacte amb els seus familiars, els quals desconeixien aquesta situació. D'aquesta manera, les dues joves van informar els agents que el passat mes de novembre un home se'ls va apropar quan estaven pels voltants de l'institut on estaven estudiant hostaleria per oferir-los treball com ajudants de cuina en un hotel de Toledo.



L'home les va convèncer que era una bona oportunitat per guanyar diners treballant en el sector, que podrien compaginar-ho amb els estudis i que ell mateix les recolliria per portar-les i tornar-les al seu domicili, per la qual cosa van accedir a quedar amb ell i conèixer l'hotel.



Un cop concertada la cita, les va recollir i les va acompanyar fins a la cuina, on els va manifestar que haurien d'esperar uns minuts per entrevistar-se amb el 'cap' que els explicaria en què consistia la feina. Quan va arribar aquest segon home, els va informar que no estarien a la cuina, sinó que haurien de treballar a la barra del bar amb altres noies prenent copes amb clients i que, arribat el cas, haurien de consumir drogues i mantenir relacions sexuals amb ells, assignant-los una habitació.



Davant aquesta proposta, les menors s'hi van negar rotundament i van manifestar el seu desig de tornar a casa, davant la qual cosa aquest home les va intimidar mostrant una placa falsa de policia, amenaçant-les a elles i a les seves famílies. Les noies van ser traslladades en diverses ocasions al club des dels seus domicilis, evitant en tot moment qualsevol tipus d'apropament amb els clients.



La Guàrdia Civil va investigar totes les persones relacionades amb aquest establiment, aconseguint identificar a dos homes, J. M. G. L. i C. P. T., per la qual cosa es va procedir a la detenció de tots dos. Cal destacar que un d'ells va intentar fugir del local quan anava a ser detingut. La investigació l'ha dut a terme l'Equip Emume de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Toledo.