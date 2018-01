Aena prohibeix alimentar els 400 animals abandonats a l'aeroport de Barajas

La Gestió Felina Aeroportuària Madrid ha recaptat més de 10.000 signatures per demanar una gestió ètica dels animals del recinte

Agències

Actualitzada 09/01/2018 a les 18:33

Aquest dimarts 9 de gener, ha entrat en vigor una modificació de la Normativa de Seguretat en Plataforma per la qual es prohibeix donar menjar als animals dins del recinte aeroportuari. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha rebutjat l'amenaça d'Aena, que pretén obrir expedient als treballadors d'aquesta empresa pública que donin menjar a animals abandonats a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, i titlla la prohibició d'alimentar-los de «maltractament animal».



Aquest sindicat ha demanat un major esforç de gestió a Aena per solucionar el problema que suposa per l'aeròdrom madrileny l'àmplia colònia d'animals abandonats, en la seva majoria gats. «És un perill per aeronaus, persones i per descomptat per ells mateixos», indiquen des del sindicat. No obstant això, assenyalen que quan aquests animals estan vivint, o arriben i no es controlen com s'hauria de fer, no es pot treure una nova Normativa de Seguretat de Plataforma (NSP) que impedeixi alimentar-los, «perquè això està tipificat per llei com a maltractament animal».



El cens anual d'animals abandonats a l'aeroport madrileny és d'uns 400. En un escenari així, el sindicat demanda que, per sobre de prohibicions, és necessari parlar de les mesures constructives per lluitar contra aquesta corrent d'abandonament animal. Les crítiques no només s'han produït des del CSIF, també s'han estès al col·lectiu animalista.



El juliol de 2017 el senador Carles Mulet, de l'Associació Parlamentària en Defensa dels Animals (APDDA), va sol·licitar a Aena que implementés el procediment CES (capturar, esterilitzar, deixar anar) per controlar les colònies de gats que viuen als aeroports o que permetés que associacions proteccionistes ho fessin. Segons Mulet, l'actitud d'Aena vers aquestes colònies és de «desistiment absolut». La Gestió Felina Aeroportuària Madrid (GFAM), una associació sense ànim de lucre formada per treballadors de l'aeroport i que «fa anys que gestiona les colònies segons els protocols de Madrid Salut, aplicant CES», té una petició oberta a Change.org en la qual ja ha recaptat més de 10.000 signatures per demanar una gestió ètica dels animals del recinte aeroportuari.