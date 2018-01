Un pres ressuscita moments abans que li practiquin l'autòpsia

L'home va ser portat a l'Hospital Central d'Astúries, on està ingressat i sota vigilància de la Guàrdia Civil.

Els metges de la presó el van trobar a la seva cel·la inconscient, sense constants vital, i van certificar la seva defunció

Agències

Actualitzada 08/01/2018 a les 19:07

Els metges de la presó de Villabona, Astúries, van donar per mort a un pres que van trobar a la seva cel·la inconscient i sense constants vitals. L'home havia patit una indisposició la nit anterior.



La comissió judicial també va certificar la seva defunció, però després de ser traslladat en una borsa tancada al dipòsit de l'Institut de Medicina Legal va donar senyals de vida, segons publica el diari El Comercio. Els serveis funeraris que van traslladar al pres no van notar res, va ser el personal de l'Institut Anatòmic els que ho van descobrir quan anaven a iniciar l'autòpsia. L'home va ser portat a l'Hospital Central d'Astúries, on està ingressat i sota vigilància de la Guàrdia Civil.