PP i Cs rebutgen la proposta del PSOE de crear dos nous impostos per ajudar a pagar les pensions

El ministre d'Economia aposta pel creixement econòmic i la generació d'ocupació com a elements per assegurar les pensions

Actualitzada 09/01/2018 a les 16:32

La proposta del PSOE de crear dos nous impostos sobre la banca per ajudar a pagar les pensions ha rebut el rebuig dels grups del PP i Cs al Congrés. El secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, ha fet pública la proposta aquest dimarts i, poques hores després, Cs i PP tancaven la porta a la mesura. Per una banda, el portaveu popular al Congrés, Rafael Hernando, ha assegurat que la fórmula a seguir és la de crear més ocupació i impulsar reformes que «facin el sistema raonable i sostenible». D'altra banda, el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha carregat contra el PSOE perquè considera que «sempre recorre a la fórmula de proposar nous impostos per solucionar problemes». «Cal esforçar-se més», ha dit. D'altra banda, el ministre d'Economia, Luís de Guindos, també ha dit que la fórmula no passa per crear nous impostos sinó que els «elements clau» per mantenir el pagament són el creixement econòmic i la generació d'ocupació.



El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha proposat aquest dimarts durant la intervenció al Fòrum Europa la creació de dos nous impostos sobre la banca per ajudar a sostenir el sistema de pensions. Concretament, el socialista suggereix un impost sobre les transaccions financeres i «un impost extraordinari sobre la banca» que generaria una recaptació anual prevista d'entre 800 i 1.000 milions d'euros. Ha fet la proposta just l'endemà que es conegui que el Tresor Públic prestarà aquest any 15.000 MEUR a la Seguretat Social per pagar les pensions.



La proposta, però, no compta amb el suport dels altres dos grans partits del Congrés. Tant PP com Cs han criticat la mesura i consideren que la fórmula per garantir les pensions no passa per crear nous impostos.



Per part de Cs, el secretari general del partit ha dit que el PSOE sempre recorre a la proposta de nous impostos per «solucionar problemes». També ha tancat la porta el portaveu dels populars al Congrés, Rafael Hernando, que justifica que cal millorar el sistema amb la creació de més llocs de treball i amb reformes que vagin en aquesta línia. A 'Los desayunos' de TVE, Hernando ha defensat que la despesa en pensions cada cop és més elevada perquè «la gent cada cop viu més i millor» i ha dit que cal un «pacte intergeneracional» per fer front a la situació.



Aquesta mateixa tesi ha defensat el ministre d'Economia, Luís de Guindos, que considera que cal aposta per més ocupació i pel creixement econòmic i ha afegit que «mai» ha estat «massa favorable» d'incrementar els impostos.