Demana un taxi per anar a dormir 'la mona' a casa i creua tres països per arribar-hi

La policia noruega assegura que l'alcohol va ser el responsable d'aquesta desbaratada decisió

Redacció

Actualitzada 08/01/2018 a les 18:07

La festa de Cap d'Any havia acabat a Copenhaguen, Dinamarca, i un noi d'Oslo, Noruega, a causa del seu estat d'embriaguesa va agafar un taxi per anar a dormir a casa seva. La policia noruega assegura que l'alcohol va ser el responsable d'aquesta desbaratada decisió.



Entre Copenhaguen i Oslo hi ha aproximadament 600 quilòmetres de distància, i suposa creus tres països, però res aturava les ganes del jove de dormir la mona al seu llit. Un taxista va acceptar el viatge i set hores després el noi arribava a casa sa i estalvi.



El pressupost del recorregut: 1.842 euros. A causa de l'estat d'embriaguesa del jove, va decidir no abonar el viatge i entrar a casa a dormir. El succés va ser denunciat per part del taxista, a qui finalment el jove va abonar el preu del viatge davant la insistència dels agents de policia que van fer tot el possible per despertar-lo.