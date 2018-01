Què cal tenir en compte per comprar a les rebaixes i no sentir-se estafat

Aquest diumenge els comerços que vulguin podran obrir les seves portes per iniciar la campanya post nadalenca

Cristina Garcia

Actualitzada 07/01/2018 a les 16:43

Aquest diumenge comencen les rebaixes just després del dia de Reis amb l'obertura dels comerços que vulguin iniciar la campanya post-nadalenca, tal com permet la Llei catalana d'obertura d'horaris comercials. Aquest dia és un dels festius que la Generalitat permet obrir als establiments comercials. És el moment en el qual moltes persones decideixen comprar allò que esperaven amb un descens del preu.



Organitzacions com la OCU realitzen una sèrie de recomanacions a tenir en compte per no perdre drets com a consumidors. Entre aquestes destaca:



Si el consumidor té algun problema durant les rebaixes, el millor és actuar igual que a qualsevol altre moment. En el període de rebaixes es retallen els preus, però mai els drets.



És positiu pensar per endavant el que necessites: fer llistes és una bona manera d'evitar compres impulsives.



Els objectes rebaixats han de mostrar el seu preu original al costat del rebaixat, o bé indicar de forma clara el percentatge de la rebaixa.



És important conservar el tiquet o factura simplificada de les compres, ja que els necessitaràs per a qualsevol possible reclamació, canvi, devolució, etc. Recorda que si el producte que desitges canviar està en perfecte estat, l'establiment no està obligat a canviar-ho. En aquestes dates, no és un dret dels consumidors, sinó una cortesia de l'establiment a la qual no està obligat quan el producte està en perfecte estat.Si el producte s'ha comprat on-line, tens 14 dies naturals per retornar-ho. Les despeses d'enviament haurà d'abonar-les el consumidor, tret que en la seva publicitat o en les condicions contractades s'estableixi que l'empresa es fa càrrec dels mateixos.



El servei postvenda i l'aplicació de la garantia són iguals, independentment que compris el producte durant les rebaixes o fora d'aquest període.



En tant que sigui possible,la OCU recomana establiments adherits al sistema arbitral de consum, que ofereixen més garanties al comprador (en cas de desacord es prestaran a resoldre les seves diferències amb el client d'una manera ràpida i gratuïta).



Davant de qualsevol problema, les organitzadors de consumidors recorden demanar el full de reclamacions i contactar amb les organitzacions de defensa dels drets del comprador.