La Fiscalia demana 49 anys de presó per una banda que introduïa droga des de Tarragona a Mallorca

El grup estava format per 9 persones de nacionalitat marroquina

Actualitzada 05/01/2018 a les 17:22

Segons el diari Última Hora de Mallorca, el Ministeri Fiscal sol·licita 49 anys i mig de presó per una banda que introduïa droga desde Tarragona a Mallorca per a la seva venta.



Es sosté que la banda operava des del març de 2015 i que la formaven nou persones de nacionalitat marroquina. El grup introduïa les substàncies estupefaents a través d'un contacte aficant a la zona de Tarragona, el qual no està localitzat.



Segons l'acusació, al febrer del 2015, els investigadors van interceptar sis fardells de cannabis que van ser entregats a un dels acusats al polígon de Son Morro (Palma de Mallorca). Aquest al descobrir que el seguien es va desfer del material a un descampat proper a Manacor. Els agents del EDOA de la Guardia Civil va intervindre el cannabis. Als acusats, entre altres càrrecs, se'ls imputen delictes contra la salut pública.