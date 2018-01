Uns lladres intenten entrar en una caserna militar de Torrent i fugen després de ser encanonats

Aquella mateixa nit van assaltar dos xalets i ho van intentar a dos més, un d'ells amb persones a dintre

Redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 19:29

La Policia Nacional investiga diversos robatoris amb força, i uns altres en grau de temptativa, a diversos xalets del Vedat de Torrent, comesos la matinada del passat dissabte. En un d'aquests assalts frustrats els presumptes lladres, dos joves amb la cara tapada, van tractar d'entrar en la caserna de l'Exèrcit de l'Aire situat al carrer Escorial de Torrent. Militars que custodiaven les instal·lacions van sortir armats en veure als sospitosos i els van encanonar, havent d'escapar ràpidament els presumptes delinqüents abans que els immobilitzessin fins a l'arribada de la policia.



Hores abans d'aquest intent de robatori, es va rebre un avís d'una alarma que havia saltat en un xalet del Vedat de Torrent. Així mateix, entorn de les dues de la matinada es va produir un altre robatori pel procediment de l'escalo en un immoble del carrer Músic Joaquín Rodrigo, amb habitants a l'interior, segons fonts del diari Llevant.



Agents de la Policia Nacional que van acudir als diferents avisos van comprovar que un xalet situat just al costat de la caserna també havia estat forçat. A l'interior del mateix, els policies van trobar llaunes de beguda que s'havien pres els presumptes assaltants.



A més de prendre mostres en el lloc per tractar d'identificar als autors d'aquesta onada de robatoris, les càmeres de seguretat de la caserna van poder captar imatges dels sospitosos, encara que no se'ls veia el rostre.



A les quatre de la matinada es va produir un cinquè intent de robatori en un xalet de la urbanització de Santa Polònia. La Policia Nacional investiga si tots aquests robatoris estan relacionats i es tracta dels mateixos delinqüents.



En aquest sentit i segons fonts solvents, en quatre dies s'han comptabilitzat almenys deu robatoris en habitatges i xalets del casc urbà i urbanitzacions, així com altres tres en grau de temptativa i un furt pel mètode de l'estirada a una dona.