Troben uns ossos humans a un contenidor d'obres a València

Les restes òssies van ser localitzades per un vianant a les proximitats de la Facultat de Medicina

Redacció

Actualitzada 03/01/2018 a les 19:24

El passat dimarts, es van trobar en un contenidor d'obres diverses restes òssies, concretament; un fèmur, un húmer, una mandíbula, una escàpula, dos radis, un cúbit i varies vèrtebres. Aquestes les va localitzar una vianant al carrer Doctor Gómez Ferrer de València, a las proximitats de la Facultat de Medicina i de l'Hospital Clínic.



Segons informa el diari Levante, els ossos, clarament humans, estaven a l'interior d'un contenidor d'obra i, segons la dona que havia contractat el servei d'escombraries, el dia anterior no hi eren. La testimoni va alertar al vigilant de seguretat al adonar-se de la presència de les restes òssies i aquest va informar la polícia de l'estranya troballa.



Fins al lloc dels fets es van desplaçar diversos agents de la Policia Nacional, els quals van custodiar el contenidor fins a l'arribada de la comissió judicial i del grup d'Homicidis, per determinar si les restes amagaven algun fet delictiu.



S'investiga la possibilitat que aquests procedeixin del propi Hospital o de la Facultat de Medicina on els alumnes fan pràctiques amb cadàvers. No obstant això, hauran de ser els forenses de l'Institut de Medicina Legal els que determinin l'antiguitat de les restes òssies.



El Jutjat d'Instrucció número dotze de València ha obert diligències per aquesta troballa per si es tractés d'un cadàver recent i per a descartar o no indicis de criminalitat.