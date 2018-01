Els 'legionarios', a dieta a causa del sobrepès que mostren

La unitat militar aplicarà un pla amb mesures destinades a aconseguir aprimar els soldats

Ho explica el diari ' El País ' a la seva edició digital. Els soldats de La Legión espanyola tenen problemes de sobrepès, segons que s'ha reconegut des de la mateixa unitat militar, i ha posat en marxa un pla de xoc per aconseguir que els seus efectius s'aprimin.Un informe intern explica que la Brigada de la Legión «es troba immersa en una situació que demana una sèrie de mesures per pal·liar el sobrepès entre el seu personal». El document afegeix que es tracta d'un «escenari difícil en el qual es fa necessari reaccionar aviat».El rotatiu explica que l'exèrcit posarà en marxa el denominat pla IMC (Índex de Massa Corporal). Aquest pla destinat als 'nuvis de la mort' (com fan gala en el seu himne), inclou mesures psicològiques, físiques i sanitàries. També, però, s'inclouen mesures dissuasives per als qui no compleixin el requisit, amb una dieta calòrica estricta. Més de 3.000 legionaris de la base de Viator a Almeria i de Ronda, a Màlaga, hauran de passar una revisió mèdica.