Retiren un lot de lents de contacte de la marca Johnson&Johnson del mercat

S’ha retirat de forma preventiva per possible descoloració de la lent i la presència de petites partícules al blíster

EFE

Actualitzada 03/01/2018 a les 13:04

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha informat de la retirada del mercat d’un lot de lents de contacte de la marca Johnson & Johnson a causa de la possible descoloració de la lent i a la presència de petites partícules al blíster.



En una nota informativa, l’Aemps detalla que va ser l’empresa Johnson & Johnson Vision Care -fabricant de la lent- que va informar de la retirada del mercat del lot 2840420107 1-DAY ACUVUE MOIST com a mesura preventiva.



Aquesta mesura es duu a terme després que alguns informes alertessin de la descoloració de la lent i de la presència de petites partícules al paquet blíster de la lent de contacte.



La companyia ha explicat que aquestes partícules impliquen «un possible risc baix» d’esgarrapar la còrnia, encara que assegura que no ha rebut informació de cap efecte advers.



Les lents de contacte esfèriques de marca 1-DAY ACUVUE MOIST estan dissenyades per a la correcció de la miopia i la hipermetropia.



Johnson & Johnson ha enviat una nota als professionals sanitaris dels establiments d’òptica que disposen del lot afectat, en la qual s’inclouen les accions a seguir per a la seva retirada.



Als pacients que tinguin a casa seva lents d’aquest lot afectat, l’empresa els demana no utilitzar-les i contactar amb l’òptica on va adquirir les lents per a la seva devolució i reemplaçament.



En el cas que l’usuari experimenti molèsties als ulls, és necessari que contacti amb el seu metge.