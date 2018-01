Propina una pallissa a la seva mare i li orina a sobre mentre l'amenaça amb un ganivet

La víctima va aconseguir convèncer el seu fill perquè la deixes sortir de casa, sota la premissa que li compraria més whisky, i el va denunciar

02/01/2018

Una dona de 70 anys de nacionalitat alemanya que resideix a València, va ser agredida pel seu fill durant la tarda del passat 30 de desembre, al seu domicili del barri del Cabanyal. A part de l'agressió, la víctima va patir humiliacions per part del seu fill, quan la va obligar a posar-se de genolls i li va orinar a sobre.



La mateixa nit de l'agressió, la Policia Nacional va detenir l'acusat, de 48 anys, quan la víctima va aconseguir convèncer el seu fill perquè la deixes sortir de casa, sota la premissa que li compraria més whisky.



La dona va ser traslladada a un centre hospitalari per tal que els serveis mèdics li realitzessin un TAC, a causa del gran nombre de cops que havia rebut al crani, a més de ser tractada per les lesions sofertes a la mà quan intentava defensar-se. De moment, el Jutjat d'Instrucció número 12 de València ha dictat una ordre d'allunyament.