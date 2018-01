Mor electrocutada per un carregador de mòbil mentre es banyava a França

La policia francesa ha obert una investigació per aclarir com van ocórrer els fets

Segons el diar La Nueva España, la policia francesa està investigant la mort d'una dona embarassada de 21 anys que pel que sembla va morir electrocutada pel carregador d'un mòbil a la banyera mentre carregava el mòbil. El cos de la dona el va trobar el seu marit, que havia sortit de casa uns minuts abans, segons informa el mitjà Metro.



Els serveis d'emergències van tractar de reanimar a la víctima, però no van poder fer res per salvar la seva vida ni la del fetus. Durant les primeres indagacions es va trobar el mòbil carregant-se, per la qual cosa es pensa que va poder ser el motiu de l'electrocució. No obstant això, la investigació segueix endavant per esclarir quina va ser la veritable causa.