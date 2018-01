Cau una banda criminal encarregada de robar gossos de caça

Durant el registre s'han trobat substàncies anabolitzants per ser subministrades als gossos

Durant el març de 2016, diverses províncies andaluses van registrar una onada de robatoris de gossos de caça- La Guàrdia Civil va iniciar llavors l'operació 'Canis Petra' per investigar els robatoris, i que s'ha saldat amb el desmantellament de l'organització criminal, i 22 detinguts. Els acusats, robaven els cans per després vendre'ls.



En el marc de l'operació, la Guàrdia Civil va localitzar a Cuevas de San Marcos, Màlaga, un dels integrants de l'organització, qui facilitava informació sobre les mesures de seguretat dels llocs on havien de cometre els robatoris. Un cop els cans eren robats, eren oferts a compradors potencials, moltes vegades, abans de cometre el robatori.



Més tard els agents van comprovar com el grup criminal participava en altres activitats il·legals com el tràfic de drogues, entre d'altres. En l'operació s'han esclarit 56 delictes comesos per tota Andalusia, s'han intervingut 19 armes de foc, 102 plantes de marihuana, 2.000 euros en metàl·lic, i s'han recuperat 42 gossos de diferents races. També s'han trobat substàncies anabolitzants per ser subministrades als gossos.