A presó per agredir un home amb una aixada durant una discussió de trànsit

Redaccióa

Actualitzada 01/01/2018 a les 22:55

El Jutjat Penal número 3 de Manresa ha condemnat a dos anys de presó a Ramon V. M., veí de Gironella de 70 anys, per agredir amb una aixada a un home amb qui mantenia una discussió de trànsit. Segons sembla, la disputa va començar perquè els respectius vehicles no tenien espai suficient per passar.



Com que Ramon V. M. no té antecedents penals no haurà d'ingressar a presó, però haurà d'indemnitzar a la víctima amb 3.963 euros, i pagar una multa de 1.080 euros. Durant la baralla, però, Ramon V. M. també va patir una agressió per part de l'altre conductor, per tant haurà de ser indemnitzat amb 525 euros.