Un musulmà és acusat de terrorisme en un avió per una frase en àrab malinterpretada

Es va acomiadar per telèfon del seu pare amb un formulisme religiós, un altre viatger ho va interpretar com una consigna

Actualitzada 30/12/2017 a les 22:39

Un avió que cobria la ruta de Sevilla a Amsterdam no es va enlairar com a conseqüència d'una «falsa alarma» produïda a l'interior de l'aeronau, en malinterpretar un passatger les paraules d'un musulmà. L'incident va ocórrer dijous a les 21.10 hores, fonts de la Guàrdia Civil asseguren que els fets haurien ocorregut a bord d'un avió comercial de l'aerolínia Transavia.



Entorn de les 21.10 hores, poc abans d'iniciar l'enlairament, un passatger musulmà que conversava per telèfon amb el seu pare s'hauria acomiadat d'ell amb un formulisme religiós, frase que un altre viatger hauria interpretat com la consigna «Al·là és gran», exclamació de fe de l'Islam.



Aquest passatger hauria connectat les paraules amb una hipotètica situació relacionada amb el terrorisme, alertant a la tripulació de l'aeronau, que al seu torn haurien avisat a les autoritats.



L'institut armat va desplaçar als seus efectius fins a l'avió, comprovant «dues vegades» el passatge, els equipatges i verificant de manera «presencial i telemàtica» que el musulmà assenyalat pel citat passatger no era «gens sospitós».



Les citades fonts de la Guàrdia Civil destaquen el tarannà amb el qual el passatger musulmà va afrontar la situació viscuda. Segons l'institut armat, malgrat la insistència dels agents després de no detectar «res estrany», el comandant de l'aeronau hauria pres la decisió de no enlairar-se, per tant el vol hauria quedat suspès.