El Constitucional alemany envia a presó al 'comptable d'Auschwitz' de 96 anys

Va ser condemnat el juliol de 2015 per col·laborar en l'assassinat d'almenys 300.000 persones en el camp d'extermini d'Auschwitz

Actualitzada 30/12/2017 a les 22:40

El nonagenari Oskar Groening, conegut com el comptable d'Auschwitz, haurà d'ingressar a presó i complir amb la condemna de quatre anys per un delicte de complicitat en l'assassinat massiu en un camp d'extermini nazi, segons ha dictaminat aquest divendres la Justícia alemanya. El Tribunal Constitucional alemany, amb seu a Karlsruhe, ha rebutjat el recurs interposat pels advocats de Groening, que argumentaven que el seu client no estava en condicions d'entrar a presó donada la seva edat i el seu estat de salut.



«No han estat identificats riscs greus per la salut i el minvament del seu estat de salut pot ser compensat a través de precaucions mèdiques a la presó», ha al·legat l'alt tribunal. Una portaveu de la Fiscalia de Hannover, al nord-oest d'Alemanya, va assenyalar que l'home haurà d'ingressar a presó pròximament. L'advocat defensor del nonagenari havia recorregut en diverses instàncies l'ingrés a presó del seu client.



Groening, de 96 anys, va ser condemnat el juliol de 2015 per l'audiència de Lüneburg, al nord-oest del país, per col·laborar en l'assassinat d'almenys 300.000 persones. El que va ser voluntari de les Waffen-SS va admetre haver confiscat diners dels jueus deportats al camp de concentració i extermini d'Auschwitz i d'haver vigilat l'arribada dels transports al complex.



Durant dècades, les persones que van col·laborar de forma indirecta en assassinats massius no van ser portades davant la justícia a Alemanya. El canvi d'enfocament judicial, que va permetre portar davant el jutge els qui van cooperar amb la maquinària d'extermini nazi, va venir propiciat per la condemna de John Demjanjuk a cinc anys de presó l'any 2011 per complicitat en més de 28.000 assassinats en el camp d'extermini de Sobibor. Fins llavors les fiscalies alemanyes només presentaven demandes contra aquells sobre els quals podien demostrar una participació directa en els delictes, a causa d'una sentència de 1969 de la Cort Suprema d'Alemanya que sostenia que no tot aquell que va estar involucrat en la maquinària assassina dels camps de concentració podia ser responsabilitzat per tot el que va ocórrer dins.