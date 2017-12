Mor una dona després d'esperar 12 hores a urgències perquè l'atenguessin

Després del canvi de torn es van adonar de la presència de la pacient, quan van anar a atendre-la ja havia mort

Agències

Actualitzada 28/12/2017 a les 18:58

Una dona de 64 anys ha mort a l'àrea d'urgències de l'Hospital San Juan de la Cruz, a Úbeda, Jaén, després d'estar dotze hores esperant en una llitera i sense que ningú s'adonés de la seva presència, ja que va ser traslladada des d'una residència de persones grans de Quesada, i va romandre sense acompanyant a la sala d'espera del centre hospitalari.



Els fets, segons ha confirmat la Delegació d'Igualtat, Salut i Polítiques Socials de Jaén, van tenir lloc el passat 21 de desembre quan un metge de Quesada va decidir que calia traslladar a la pacient fins a l'Hospital San Juan de la Cruz. Durant el trasllat, la pacient va estar acompanyada per una auxiliar de la residència on residia, però quan van arribar a Úbeda la va deixar sota tutela de l'hospital.



La dona va arribar a urgències passades les 14 hores i es va quedar a l'espera que l'atenguessin. Tot apunta al fet que la van cridar, però com no estava en condicions de contestar, el personal de l'hospital va donar per descomptat que havia marxat, quan en realitat la dona esperava en una llitera sense que ningú s'adonés que no estava rebent cap tipus d'atenció.



No va ser fins passades dotze hores i ja de matinada, després del canvi de torn, quan un professional va preguntar per la identitat de la persona que ocupava la llitera, la qual quan van anar a atendre ja havia mort. A partir d'aquí, es va posar en coneixement de l'autoritat judicial i també es va localitzar al fill de la dona per comunicar-li els fets.