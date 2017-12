El significat de la paraula guanyadora és la por, el rebuig o l'aversió als pobres

Actualitzada 29/12/2017 a les 11:11

«Aporofobia», el neologisme que dóna nom a la por, rebuig o aversió als pobres, ha estat escollida paraula de l’any 2017 per la Fundación del Español Urgente (Fundéu), promoguda per l’Agència Efe i BBVA.



Aquesta és la cinquena ocasió en la qual la Fundéu BBVA dóna a conèixer la seva paraula de l’any, escollida entre aquells termes que han estat presents en major o menor mesura en l’actualitat informativa durant els últims mesos i tenen, a més, interès des del punt de vista lingüístic.



Després d’escollir «escarni» el 2013, «selfi» el 2014, «refugiat» el 2015 i «populisme» el 2016, l’equip de la Fundación ha optat en aquesta ocasió per «aporofobia», un terme relativament nou que al·ludeix, tanmateix, a una realitat social arrelada i molt antiga.



La paraula «aporofobia» ha estat encunyada per la filòsofa espanyola Adela Cortina en diversos articles de premsa en els quals crida l’atenció sobre el fet que solem anomenar «xenofòbia» o «racisme» al rebuig a immigrants o refugiats, quan en realitat aquesta aversió no es produeix per la seva condició d’estrangers, sinó perquè són pobres.