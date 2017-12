Maillo assegura que Rajoy i Rivera no han parlat d'Arrimadas perquè han tractat «qüestions d'Estat»

El president espanyol abordarà la situació política a Catalunya amb la resta de partits en una ronda que ha iniciat Cs

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha afirmat aquest dijous que la reunió que Mariano Rajoy ha celebrat a La Moncloa amb Albert Rivera és l’inici d’una ronda de contactes del president espanyol amb els partits polítics, tot i que ho farà «especialment amb aquelles que li van donar suport l’any 2017».



A la trobada d’aquest dijous tots dos han abordat la situació política a Catalunya després de les eleccions del 21D, que han revalidat la majoria absoluta independentista malgrat la victòria de Ciutadans. Segons Maillo, Rajoy i Rivera no han parlat en cap moment de la cap de llista de Ciutadans, Inés Arrimadas, malgrat la pressió que el PP i el PSOE exerceixen sobre el seu partit perquè intenti constituir un govern constitucionalista a Catalunya tot i no disposar de la majoria necessària. «Cal recordar que estaven al Palau de la Moncloa, on no s’hi analitzen iniciatives polítiques dels partits de cap dels dos dirigents», ha dit Maillo, sinó que era una trobada per parlar de «qüestions d’Estat».



El PP i Ciutadans han coincidit a assenyalar que durant la trobada Rajoy i Rivera han destacat la necessitat que el govern de la Generalitat que es constitueixi fruit de les eleccions del 21D respecti la Llei i la Constitució.



També han abordat «els reptes per al pròxim any», entre els quals l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat, així com de pensions i finançament autonòmic, que el govern espanyol vol reformar aquest 2018.



Segons Maillo, després d’aquesta reunió amb Rivera el president espanyol «seguirà la ronda de contactes amb la resta de formacions polítiques».



Abordarà la situació a Catalunya i també l’evolució de l’economia, on segons el número 3 del PP els únics dubtes estan vinculats a l’estabilitat a Catalunya i al fet que continuï el «desafiament secessionista».