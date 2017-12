La policia de Yorkshire atrapa a 21 delinqüents amb el mètode 'Simpsons'

Han recalcat la semblança entre la realitat i una operació policial protagonitzada per Wiggum i la resta de policies de Springfield

Redacció

Actualitzada 27/12/2017 a les 17:55

La policia de la regió anglesa South Yorkshire, Regne Unit, va dissenyar un pla per enganyar a 21 delinqüents i poder-los arrestar, inspirats en un capítol de la famosa sèrie The Simpsons.



L'operació 'Holly' consistia a enviar targetes de regal falses sota el nom de la companyia fantasma Herald Hampers. Aquestes targetes van ser enviades a la regió on els cossos de seguretat tenien constància que vivien alguns delinqüents, per tal de rebre el regal, els destinataris havien de confirmar l'hora d'entrega del regal al seu domicili.



Amb aquesta operació, la policia de South Yorkshire va aconseguir detenir delinqüents buscats per robatoris, assalt, frau o delictes relacionats amb les drogues.



L'operació 'Holly' ha tingut un èxit rotund a les xarxes socials on diversos usuaris han recalcat la semblança entre la realitat, i un capítol de The Simpsons en el qual el cap de policia Wiggum i la resta de policies de Springfield enganyen a alguns delinqüents de la ciutat obsequiant-los amb una llanxa motora.