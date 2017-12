Ferit greu per demanar a uns nens que no li trenquessin els vidres de casa amb la pilota

Un dels pares dels nens es va posar a jugar amb ells i va començar a insultar-lo, mentre un altre veí del poble el va atacar per darrere

Redacció

Actualitzada 27/12/2017 a les 18:32

Un veí de Bárzana, a Quirós, Astúries, va resultar ferit durant la jornada del 26 de desembre, després que un veí el colpegés amb una barra de ferro i l'apunyalés a la cama, perquè havia renyat a uns nens que jugaven amb una pilota. La víctima hauria demanat als nens que no li trenquessin cap finestra de casa seva, explica l'advocat de la víctima, que a més a més corre el risc de perdre un ull a causa del cop al crani.



Segons informa l'advocat, el seu representat havia denunciat les contínues destrosses de les finestres de casa seva, provocades pels nens que juguen a la plaça contigua al seu domicili i que li trencaven els vidres amb la pilota. L'Ajuntament va arribar a col·locar un cartell on prohibia jugar a pilota la plaça, però va durar dos dies. En alguna ocasió, els vàndals del municipi havien arribat a disparar els vidres de la víctima amb una escopeta de perdigons.



El passat dia 26 un grup de nens es va posar a jugar amb la pilota a la plaça i el veí va baixar per cridar-los l'atenció i demana que, si us plau, no trenquessin cap vidre de casa seva. Llavors, un dels pares dels menors, es va posar a jugar amb els menors i va començar a insultar al veí. En aquell moment, un altre veí del poble va sortir del seu domicili i va atacar a la víctima per darrere.



L'agressor a passat a disposició judicial.